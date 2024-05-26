РФ знову підняла в небо МіГ-31К. По Україні поширюється тривога

Друга тривога

Масштабну повітряну тривогу в Україні було оголошено ще й вранці 26 травня. Тоді також було зафіксовано зліт літака МіГ-31К у Росії.

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