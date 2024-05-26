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В Україні масштабна повітряна тривога, у Росії злетів МіГ-31К

Україна, Неділя 26 травня 2024 09:27
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В Україні масштабна повітряна тривога, у Росії злетів МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога була оголошена 26 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога в Україні була оголошена зранку 26 травня. Зафіксовано зліт літака МіГ-31К у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу у Києві та всіх областях України оголосили після 9:15.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. У зв'язку з цим по всій Україні оголошена ракетна загроза.

Оновлено о 9:48

Відбій загрози через зліт МіГ-31К.

Карта повітряних тривог станом на 09:20

В Україні масштабна повітряна тривога, у Росії злетів МіГ-31К

Чим небезпечний МіГ-31К

Варто зазначити, що зліт російського МіГ-31К призводить до масштабної повітряної тривоги в Україні. Ці літаки є носіями аеробалістичної ракети "Кинджал", яку складно збивати.

До весни 2023 року Україна не мала змоги боротися з російськими "Кинджалами". Але отримавши від партнерів сучасні системи ППО, зокрема Patriot, це стало можливим. Рік тому українські військові вперше знищили "Кинджал" у Київській області.

Обстріл України 26 травня

Цієї ночі росіяни атакували Україну, випустивши дві ракети "Кинджал", 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 дрон-камікадзе. Сили ППО збили всі "Шахеди" та 12 крилатих ракет.

У Жмеринці Вінницької області уламки збитого ворожого безпілотника впали у житловий квартал. Були пошкоджені будинки автомобілі, також є постраждалі.

Також повідомлялося, що через ворожу атаку у місті Старокостянтинів Хмельницької області були проблеми зі світлом.

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