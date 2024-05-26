РФ снова подняла в небо МиГ-31К. По Украине распространяется тревога

Вторая тревога

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена еще и утром 26 мая. Тогда также был зафиксирован взлет самолета МиГ-31К в России.

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