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РФ снова подняла в небо МиГ-31К. По Украине распространяется тревога

Фото: в Украине второй раз за день объявлена тревога 26 мая (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине 26 мая второй раз за день объявлена воздушная тревога. В России взлетел МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревогу.

Тревогу в Киеве объявили, начиная с 10:23. Позже тревога распространилась по всей Украине.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о повторном взлете МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".

Сначала сообщалось о скоростной цели на Киев, потом было зафиксировано движение в Житомирскую область, позже - в Хмельницкую.

Вторая тревога

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена еще и утром 26 мая. Тогда также был зафиксирован взлет самолета МиГ-31К в России.

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Российская ФедерацияВойна в УкраинеВоздушная тревога