У РФ знову перестановки у командуванні. Тепер у округах біля України

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, ймовірно, вирішив зробити перестановки в командуванні у військових округах, розташованих біля України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ "РБК" .

Джерела видання повідомили, що генерал-полковник Сергій Кузовлєв очолив Південний військовий округ.

А Західний військовий округ, яким раніше командував Кузовлєв, очолив генерал-лейтенант Євгеній Нікіфоров.

Нагадаємо, 11 січня Міноборони РФ призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

При цьому колишній командувач Об'єднаного угрупування військ Сергій Суровікін був призначений його заступником.

У жовтні Суровікіна було призначено новим командувачем окупантів в Україні.

Вже за місяць Суровікін вирішив вивести російські війська із Херсона.

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