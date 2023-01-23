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В РФ снова перестановки в командовании. Теперь в округах возле Украины

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Москва, Понедельник 23 января 2023 20:18
В РФ снова перестановки в командовании. Теперь в округах возле Украины Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предположительно решил совершить перестановки в командовании в военных округах, расположенных возле Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское СМИ "РБК".

Источники издания сообщили, что генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.

А Западный военный округ, которым ранее командовал Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Напомним, 11 января Минобороны РФ назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

При этом бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин был назначен его заместителем.

В октябре Суровикина был назначен новым командующим оккупантами в Украине.

Уже через месяц Суровикин решил вывести российские войска из Херсона.

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