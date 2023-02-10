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РФ знову обстріляла Харківську область: постраждали будинки та енергомережі

Фото: РФ обстріляла Харківську область (t.me/synegubov)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 10 лютого, російські окупанти знову завдали удару по Харківській області. Внаслідок цього постраждали будинки та енергомережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника.

"Внаслідок обстрілу села у Богодухівському районі отримали пошкодження два двоповерхових багатоквартирних будинки, а також місцеві комунікації", - йдеться у повідомленні.

Мельник зазначив, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків чергового терору.

"Окупант здійснив обстріли міста Вовчанськ. Попередньо з застосуванням авіації", - додав начальник Харківського гарнізону.

Нагадаємо, що російські військові сьогодні вночі, 10 лютого, завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.

Російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. Тому не виключається можливість контрнаступу противника в Харківській області, але ЗСУ готові до такого сценарію.

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