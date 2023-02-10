РФ снова обстреляла Харьковскую область: пострадали дома и энергосети

В пятницу, 10 февраля, российские оккупанты снова нанесли удар по Харьковской области. В результате этого пострадали дома и энергосети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника.

"В результате обстрела села в Богодуховском районе получили повреждения два двухэтажных многоквартирных дома, а также местные коммуникации", - говорится в сообщении. Мельник отметил, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий очередного террора. "Оккупант совершил обстрелы города Волчанск. Предварительно с применением авиации", - добавил начальник Харьковского гарнизона.