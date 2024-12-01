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РФ знову атакувала з дрону громадський транспорт в Херсоні: є жертви та поранені

Фото: РФ атакувала з дрона громадський транспорт у Херсоні 1 грудня, є жертви (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія другий день поспіль атакує громадський транспорт у Херсоні. Через обстріл 1 грудня троє людей загинули, семеро поранені.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", - розповів він. 

Крім того, попередньо, за даними Прокудіна, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів.

"Детальніша інформація уточнюється. Ще 7 херсонців дістали поранення. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу", - зазначив голова ОВА.

Обстріли Херсона

Херсон був звільнений від окупації восени 2022 року, де перебував з лютого того ж року. При цьому лівобережжя Херсонської області залишається захопленим російськими військами.

Росіяни обстрілюють Херсон з окупованої території області. Часто загарбники цілеспрямовано б'ють із дронів по людях і громадському транспорту в Херсоні. Так, російські війська з дрона атакували маршрутку в Херсоні 30 листопада. Постраждали пасажири автобуса.

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