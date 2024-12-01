РФ знову атакувала з дрону громадський транспорт в Херсоні: є жертви та поранені

"Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", - розповів він.

Крім того, попередньо, за даними Прокудіна, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів.

"Детальніша інформація уточнюється. Ще 7 херсонців дістали поранення. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу", - зазначив голова ОВА.