РФ снова атаковала из дрона общественный транспорт в Херсоне: есть жертвы и раненые

"Около 8:15 российские военные атаковали с БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе. К сожалению, есть погибшие и раненые", - рассказал он.

Кроме того, предварительно, по данным Прокудина, очередной террористический удар врага унес жизни трех мирных жителей.

"Более подробная информация уточняется. Еще 7 херсонцев получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Медики их дообследуют и оказывают всю необходимую помощь", - отметил глава ОВА.