РФ знову атакувала з дрону громадський транспорт в Херсоні: є жертви та поранені

Росія другий день поспіль атакує громадський транспорт у Херсоні. Через обстріл 1 грудня троє людей загинули, семеро поранені.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", - розповів він.

Крім того, попередньо, за даними Прокудіна, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів.

"Детальніша інформація уточнюється. Ще 7 херсонців дістали поранення. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу", - зазначив голова ОВА.