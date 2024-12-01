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РФ снова атаковала из дрона общественный транспорт в Херсоне: есть жертвы и раненые

Херсон, Воскресенье 01 декабря 2024 09:59
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РФ снова атаковала из дрона общественный транспорт в Херсоне: есть жертвы и раненые Фото: РФ атаковала из дрона общественный транспорт в Херсоне 1 декабря, есть жертвы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия второй день подряд атакует общественный транспорт в Херсоне. Из-за обстрела 1 декабря трое людей погибли, семь ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Около 8:15 российские военные атаковали с БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе. К сожалению, есть погибшие и раненые", - рассказал он.

Кроме того, предварительно, по данным Прокудина, очередной террористический удар врага унес жизни трех мирных жителей.

"Более подробная информация уточняется. Еще 7 херсонцев получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Медики их дообследуют и оказывают всю необходимую помощь", - отметил глава ОВА.

Обстрелы Херсона

Херсон был освобожден от оккупации осенью 2022 года, где находился с февраля того же года. При этом левобережье Херсонской области остается захваченным российскими войсками.

Россияне обстреливают Херсон с оккупированной территории области. Часто захватчики целенаправленно бьют с дронов по людям и общественному транспорту в Херсоне. Так, российские войска с дрона атаковали маршрутку в Херсоне 30 ноября. Пострадали пассажиры автобуса.

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