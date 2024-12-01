РФ снова атаковала из дрона общественный транспорт в Херсоне: есть жертвы и раненые

Россия второй день подряд атакует общественный транспорт в Херсоне. Из-за обстрела 1 декабря трое людей погибли, семь ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Около 8:15 российские военные атаковали с БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе. К сожалению, есть погибшие и раненые", - рассказал он.

Кроме того, предварительно, по данным Прокудина, очередной террористический удар врага унес жизни трех мирных жителей.

"Более подробная информация уточняется. Еще 7 херсонцев получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Медики их дообследуют и оказывают всю необходимую помощь", - отметил глава ОВА.