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РФ знову атакує Україну "Шахедами": де їх помітили

Фото: РФ знову атакує Україну "Шахедами" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 28 грудня, увечері знову запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Їх фіксують на сході та півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією Повітряних сил, частину дронів фіксують у Сумській області. Вони летять у напрямку Чернігівської області.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Водночас рух "Шахедів" помітили в Херсонській області. Безпілотники прямують до Миколаївської області.

Також дрони-камікадзе летять над Чорним морем у напрямку Одеської області.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно застосовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по Україні.

Зазвичай ворог запускає безпілотники у темну пору доби, щоб ускладнити роботу українським протиповітряним силам.

Остання атака росіян була сьогодні 28 грудня, вночі. Загалом ворог запустив вісім безпілотників.

Українським силам протиповітряної оборони - винищувальній авіації, підрозділам зенітно-ракетних військ та мобільним вогневим групам - вдалося збити сім дронів росіян.

 

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