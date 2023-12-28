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РФ снова атакует Украину "Шахедами": где их заметили

Фото: РФ снова атакует Украину "Шахедами" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 28 декабря, вечером снова запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Их фиксируют на востоке и юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации Воздушных сил, часть дронов фиксируют в Сумской области. Они летят в направлении Черниговской области. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

В то же время движение "Шахедов" заметили в Херсонской области. Беспилотники направляются в Николаевскую область. 

Также дроны-камикадзе летят над Черным морем в направлении Одесской области. 

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно применяют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках ударить по Украине. 

Обычно враг запускает беспилотники в темное время суток, чтобы усложнить работу украинским противовоздушным силам. 

Последняя атака россиян была сегодня 28, декабря, ночью. Всего враг запустил восемь беспилотников

Украинским силам противовоздушной обороны - истребительной авиации, подразделениям зенитно-ракетных войск и мобильным огневым группам - удалось сбить семь дронов россиян. 

 

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