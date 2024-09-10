РФ знищила усі ТЕЦ, які обслуговували Харків, - Шмигаль

Російська Федерація знищила усі теплоелектростанції, які обслуговували місто Харків. Там будуть працювати мобільні котельні.
Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.
"Ми зосередилися на Харкові та Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків. Ми завозимо туди невеликі мобільні котельні, на 1 МВт, які встановлює місцева влада", - розповів він.
За його словами, подібні технології будуть застосовуватись і в інших містах, де постраждала критична інфраструктура.
Росіяни продовжують цілеспрямовано знищувати інфраструктуру Харкова, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по житлових будинках, енергетичних об'єктах та промислових зонах.
Варто зауважити, що ще у квітні цього року мер Харкова Ігор Терехов розповів, що зруйновано майже всю енергетичну інфраструктуру міста. На цьому тлі у Харкові відзначалися перебої з електропостачанням.
Зокрема, минулий опалювальний сезон місто було вимушене достроково завершити через удари росіян по енергетичній інфраструктурі.
В інтерв'ю РБК-Україна Терехов розповів про те, як Харків готується до майбутньої зими.
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