РФ знищила усі ТЕЦ, які обслуговували Харків, - Шмигаль

"Ми зосередилися на Харкові та Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків. Ми завозимо туди невеликі мобільні котельні, на 1 МВт, які встановлює місцева влада", - розповів він.

За його словами, подібні технології будуть застосовуватись і в інших містах, де постраждала критична інфраструктура.

Удари РФ по Харкову

Росіяни продовжують цілеспрямовано знищувати інфраструктуру Харкова, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по житлових будинках, енергетичних об'єктах та промислових зонах.

Варто зауважити, що ще у квітні цього року мер Харкова Ігор Терехов розповів, що зруйновано майже всю енергетичну інфраструктуру міста. На цьому тлі у Харкові відзначалися перебої з електропостачанням.