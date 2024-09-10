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РФ уничтожила все ТЭЦ, которые обслуживали Харьков, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация уничтожила все теплоэлектростанции, обслуживаемые Харьковом. Там будут работать мобильные котельные.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что россияне фактически уничтожили там все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова и содержали Харьков. Мы завозим туда небольшие мобильные котельные, на 1 МВт, устанавливаемые местными властями", - рассказал он.

По его словам, подобные технологии будут использоваться и в других городах, где пострадала критическая инфраструктура.

Удары РФ по Харькову

Россияне продолжают целенаправленно уничтожать инфраструктуру Харькова, нанося ракетные и артиллерийские удары по жилым домам, энергетическим объектам и промышленным зонам.

Следует отметить, что еще в апреле этого года мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что разрушена почти вся энергетическая инфраструктура города. На этом фоне в Харькове отмечались перебои с электроснабжением.

В частности, прошлый отопительный сезон город был вынужден досрочно завершить из-за ударов россиян по энергетической инфраструктуре.

В интервью РБК-Украина Терехов рассказал о том, как Харьков готовится к предстоящей зиме.

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