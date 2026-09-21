РФ знищила корпус університету в Запоріжжі: пряме влучання в об'єкт культурної спадщини

Що відомо про наслідки ворожої атаки

Зранку понеділка, 21 вересня 2026 року, українцям розповіли, що цієї ночі корпус №3 Запорізького національного університету "зазнав прямого влучання".

Наголошується, що це - об'єкт культурної спадщини.

"У його стінах минали роки навчання, зустрічі, лекції та важливі моменти університетського життя", - нагадали у прес-службі ЗНУ.

Корпус №3 ЗНУ після атаки РФ (фото: facebook.com/official.znu)

Зазначається, що попереду - "складна робота з відновлення".

"Але ми віримо, що зможемо повернути йому життя", - констатували у навчальному закладі.

Виходячи з опублікованих у соціальній мережі фото, у корпусі ЗНУ після атаки спалахнула масштабна пожежа.

Пожежа у корпусі ЗНУ після ворожої атаки (фото: facebook.com/official.znu)

Будівля постраждала як ззовні, так і зсередини.

Будівля відчутно постраждала від вогню (фото: facebook.com/official.znu)

Були знищені також автомобілі, припарковані поруч із місцем удару.

Атака РФ наробила чимало лиха (фото: facebook.com/official.znu)

Постраждали й будівлі, розташовані неподалік.

Наслідки ворожої атаки у Запоріжжі (фото: facebook.com/official.znu)

Дещо згодом ЗНУ опублікував відео, на якому можна побачити наслідки атаки РФ зранку.

"Ранок після влучання. Студенти, викладачі, працівники разом усувають наслідки удару. Дякуємо кожному, хто прийшов", - наголосили у прес-службі університету.

Як можна допомогти ЗНУ з відновленням

Насамкінець у ЗНУ опублікували реквізити для благодійної допомоги - за відповідним посиланням.

Підтримати державний заклад вищої освіти можна також через БО БФ "Молодь Майбутнього" - волонтерський центр ЗНУ: