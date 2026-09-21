РФ знищила корпус університету в Запоріжжі: пряме влучання в об'єкт культурної спадщини

Черговий ворожий обстріл суттєво зруйнував один із корпусів Запорізького національного університету. Після атаки РФ будівлю, яка є об'єктом культурної спадщини, охопило полум'я.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Запорізького національного університету (ЗНУ) у Facebook.
Зранку понеділка, 21 вересня 2026 року, українцям розповіли, що цієї ночі корпус №3 Запорізького національного університету "зазнав прямого влучання".
Наголошується, що це - об'єкт культурної спадщини.
"У його стінах минали роки навчання, зустрічі, лекції та важливі моменти університетського життя", - нагадали у прес-службі ЗНУ.
Зазначається, що попереду - "складна робота з відновлення".
"Але ми віримо, що зможемо повернути йому життя", - констатували у навчальному закладі.
Виходячи з опублікованих у соціальній мережі фото, у корпусі ЗНУ після атаки спалахнула масштабна пожежа.
Будівля постраждала як ззовні, так і зсередини.
Були знищені також автомобілі, припарковані поруч із місцем удару.
Постраждали й будівлі, розташовані неподалік.
Дещо згодом ЗНУ опублікував відео, на якому можна побачити наслідки атаки РФ зранку.
"Ранок після влучання. Студенти, викладачі, працівники разом усувають наслідки удару. Дякуємо кожному, хто прийшов", - наголосили у прес-службі університету.
Насамкінець у ЗНУ опублікували реквізити для благодійної допомоги - за відповідним посиланням.
Підтримати державний заклад вищої освіти можна також через БО БФ "Молодь Майбутнього" - волонтерський центр ЗНУ:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що РФ знищила один із найбільших торгових центрів Запоріжжя.
Крім того, ми розповідали про інші наслідки російської атаки в місті 21 вересня.
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