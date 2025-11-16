РФ знімає фейки про "контроль" Куп’янська: у ЗСУ пояснили, що відбувається

Російські військові розгорнули інформаційну операцію в районі Куп’янська, намагаючись створити ілюзію контролю над містом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Угруповання об'єднаних сил.
За даними оборонців, окупанти отримали наказ знімати постановочні відео, розмахуючи російськими прапорами у місцях, де присутні лише малі групи їхньої піхоти. Прапори навіть почали вкладати у пакети постачання, які дрони скидають російським підрозділам у місті. Як мінімум одна така "операція" вже відбулася - українські військові очікують, що російська пропаганда скоро опублікує змонтовані ролики з обрізаними фрагментами.
"Від імені оборонців України заявляємо: окупація міста - не те, що можна імітувати. Незважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна та ГШ РФ про “оточення” міста та українських сил в ньому, більша частина Куп’янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання", - сказано у повідолменні.
Водночас російські групи в північних районах залишаються відрізаними від наземного постачання.
У ЗСУ підкреслюють, що такі постановочні акції - це спроба окупантів "зробити хорошу міну при поганій грі" та замаскувати очевидні невдачі. Ба більше, за словами оборонців, подібні дії росіян допомагають українським дронам виявляти розосереджені групи ворожої піхоти.
" Російським же військовослужбовцям, що отримали такий наказ, радимо пожити ще - для чого достатньо лише змінити прапор на білий", - заявили у ЗСУ.
Раніше військові повідомляли, що російська присутність у Куп’янську істотно зменшилась - у місті залишилося менш ніж 50 окупантів. Через зірвану логістику вони виявилися відрізаними і один від одного, і від основних підрозділів армії РФ.
Крім того, українські сили не дозволяють ворогу закріпитися в північній частині міста. Попри спроби окупантів утримати позиції та облаштовувати укріплення, ЗСУ в останні дні активно контратакують і вибивають росіян із зайнятих ділянок.
Водночас, начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що російські окупанти поступово втрачають контроль над Куп'янськом у Харківській області. Проте ситуація у місті складна для обох сторін через ускладнену логістику.