РФ знадобиться десятки років, щоб вийти на кордони Донецької області, - Сили оборони

Ціль росіян вийти на межі Донецької області - наразі недосяжна. Враховуючи втрати ворога і темпи просування, Росії б знадобилося на це десятки років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.
"Приблизно, як ми рахували, за кілька десятків років і кілька мільйонів втрат вони могли б впоратися (вийти на адмінмежі Донецької області,- ред.). Давайте подивимося, що на те просування, яке відбувалося після 2023 року, скільки у них втрат після 2023 року - це сотні тисяч осіб... Так, просування безумовно є, але воно в межах окремих районів Донецької області", - сказав речник.
Трегубов зазначив, що, враховуючи втрати ворога та темпи його просування на фронті, ціль вийти на кордони Донецької області - наразі недосяжна. Але це не означає, що росіяни не продовжать свої спроби.
"Це не означає, що вони (окупанти, - ред.) не будуть завдавати додаткового тиску на українське суспільство тими самими обстрілами цивільних об'єктів. Плюс це не знає, що вони не будуть тиснути на дипломатичному рівні, намагаючись підірвати зусилля з захисту України", - пояснив він.
Минулої доби на фронті зафіксували 188 бойових зіткнень. Ворог найбільше тисне на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках.
Крім того, останнім часом росіяни активізували зусилля, щоб вийти до адмінкордонів Дніпропетровської області.
Попри заяви Міноборони РФ, поки окупантам не вдалося закріпитися, там тривають бої.
Раніше президент Володимир Зеленський спростував так зване "просування" росіян у Дніпропетровській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.