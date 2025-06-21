РФ понадобится десятки лет, чтобы выйти на границы Донецкой области, - Силы обороны

"Примерно, как мы считали, за несколько десятков лет и несколько миллионов потерь они могли бы справиться (выйти на админграницы Донецкой области,- ред.). Давайте посмотрим, что на то продвижение, которое происходило после 2023 года, сколько у них потерь после 2023 года - это сотни тысяч человек Да, продвижение безусловно есть, но оно в пределах отдельных районов Донецкой области", - сказал спикер.

Трегубов отметил, что, учитывая потери врага и темпы его продвижения на фронте, цель выйти на границы Донецкой области - пока недостижима. Но это не означает, что россияне не продолжат свои попытки.

"Это не значит, что они (оккупанты, - ред.) не будут оказывать дополнительное давление на украинское общество теми же обстрелами гражданских объектов. Плюс это не знает, что они не будут давить на дипломатическом уровне, пытаясь подорвать усилия по защите Украины", - пояснил он.