РФ без значительных успехов пытается продвинуться к Бахмуту и сдержать контрнаступление, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Российские войска активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки и преуспели 23 мая. Отмечается, что в Лимане проходят бои, поскольку российские войска пытаются перерезать украинские линии поставки. Российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке.

В ближайшем будущем российские войска, скорее всего, добьются дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут (если вообще смогут захватить).

Российские войска, вероятно, усилят свою группировку к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к российской границе. Российские войска в ближайшее время могут направить части 1-й танковой армии на север Харькова.