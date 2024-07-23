РФ змушує зеків плести маскувальні сітки через відмову воювати з Україною, - ЦНС

Росія змушує засуджених жінок у Бурятії плести маскувальні сітки для тих зеків, які поїхали на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Такі роботи стали обов'язковими для тих ув'язнених, які не підписали із Міноборони РФ контракт і відмовилися воювати їхати помирати в українських посадках. Окрім сіток засуджені жінки виготовляють "пончо-невидимки". За даними джерел ЦНС, в Росії активно проходить вербування ув'язнених жінок для участі у війні проти України. Їм пропонують в основному небойові посади: кухар, медик. Але в результаті жінкам-зекам доводиться опановувати бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика.