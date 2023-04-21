РФ змушує українців в окупації дистанційно голосувати за "Єдину Росію", - ЦНС

"Окупанти не залишають надії провести у вересні цього року "вибори" до "місцевих рад" на тимчасово окупованих територіях й вже зараз ведуть підготовку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі окупаційні "адміністрації" зосереджені на підготовці до проведення попередніх внутрішньопартійних виборів всеросійської політичної партії "Єдина Росія". 17 квітня поточного року на офіційному сайті "Єдиної Росії" відкрито реєстрацію для голосування за кандидатів від партії.

"Голосувати за кандидата можна онлайн. Відтак, аби мати "явку" ворог спонукає населення окупованих територій України заводити облікові записи у російській інформаційній системі "Єдиний портал державних й муніципальних послуг", - пояснили в ЦНС.

Окупанти хочуть створити пропагандистський привід про небувалий "інтерес" серед місцевих до "політичного життя РФ". Центр національного спротиву закликає місцеве населення на окупованих територіях України ігнорувати цю реєстрацію і не встановлювати ворожі додатки на телефон, адже вони можуть бути використані для стеження за власником гаджета.