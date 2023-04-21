РФ змушує людей підписувати контракт для служби в армії, - глава розвідки Естонії

"Сьогодні немає даних про те, скільки військових було набрано, але ми помітили, що крім добровільного набору також використовуються примусові заходи, щоб змусити людей підписати контракт на активну службу", - сказав Гросберг.

За його словами, Росія орієнтується на найбільш уразливі групи населення та намагається скористатися їхніми порушеннями. Наприклад, відсутність дозволу на роботу можна компенсувати відправкою на війну до України.

Говорячи про ухвалений закон у РФ, що дає можливість мобілізації чоловіків через інтернет, Гросберг сказав, що якщо на мобілізацію, що почалася у вересні, набирали щодо випадкових людей, яких вдалося зловити, то зараз до закону внесено багато змін. Це було зроблено так, щоб якнайменше людей могло втекти.

"Корупція у Росії широко поширена. Якщо раніше можна було дістати свою справу з шафи за гроші, зробити це в електронному вигляді набагато складніше. Росія навчається на своїх помилках так само як і інші", - додав розвідник.