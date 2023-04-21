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РФ заставляет людей подписывать контракт для службы в армии, - глава разведки Эстонии

Фото: Оккупанты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия ищет добровольцев для участия в войне против Украины. Многих граждан РФ заставляет подписывать контракт для службы в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, которое приводит ERR.

"Сегодня нет данных о том, сколько военных было набрано, но мы заметили, что, кроме добровольного набора, также используются принудительные меры, чтобы заставить людей подписать контракт на активную службу", - сказал Гросберг.

По его словам, Россия ориентируется на наиболее уязвимые группы населения и пытается воспользоваться их нарушениями. К примеру, отсутствие разрешения на работу можно компенсировать отправкой на войну в Украину.

Говоря о принятом законе в РФ, дающем возможность мобилизации мужчин через интернет, Гросберг сказал, что если на мобилизацию, начавшуюся в сентябре, набирали относительно случайных людей, которых удалось поймать, то сейчас в закон внесено много изменений. Это было сделано так, чтобы как можно меньше людей могло убежать.

"Коррупция в России широко распространена. Если раньше можно было вытащить свое дело из шкафа за деньги, сделать это в электронном виде гораздо сложнее. Россия учится на своих ошибках так же как и другие", - добавил разведчик.

Напомним, что по всей России идет новая кампания по поиску новобранцев для пополнения сил для войны против Украины. Мужчин поощряют поступать в армию денежными бонусами и льготами.

Депутат российской Думы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что для победы над Украиной в России необходимо провести всеобщую мобилизацию.

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