РФ заставляет людей подписывать контракт для службы в армии, - глава разведки Эстонии

"Сегодня нет данных о том, сколько военных было набрано, но мы заметили, что, кроме добровольного набора, также используются принудительные меры, чтобы заставить людей подписать контракт на активную службу", - сказал Гросберг.

По его словам, Россия ориентируется на наиболее уязвимые группы населения и пытается воспользоваться их нарушениями. К примеру, отсутствие разрешения на работу можно компенсировать отправкой на войну в Украину.

Говоря о принятом законе в РФ, дающем возможность мобилизации мужчин через интернет, Гросберг сказал, что если на мобилизацию, начавшуюся в сентябре, набирали относительно случайных людей, которых удалось поймать, то сейчас в закон внесено много изменений. Это было сделано так, чтобы как можно меньше людей могло убежать.

"Коррупция в России широко распространена. Если раньше можно было вытащить свое дело из шкафа за деньги, сделать это в электронном виде гораздо сложнее. Россия учится на своих ошибках так же как и другие", - добавил разведчик.