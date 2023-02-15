ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ заставляет людей оформить спецпропуска для перемещения в оккупации, - мэр Мелитополя

Новина українською →
Запорожская область, Среда 15 февраля 2023 17:43
РФ заставляет людей оформить спецпропуска для перемещения в оккупации, - мэр Мелитополя Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты в Запорожской области продолжают издеваться над людьми и обязали их оформить спецпропуска для перемещения между городами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"В начале 2023 года россияне анонсировали новое правило перемещения в оккупации. Для выезда за пределы населенного пункта обязали жителей оформить спецпропуск в фейковой комендатуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больших очередях жители пытались получить пропуск для "свободного" перемещения. Однако оккупанты не смогли их выдавать, ведь не напечатали достаточно бланков.

"Теперь россияне снова упомянули об ограничениях - будут выпускать только со спецпропуском. С 1 марта получить его можно только при наличии российского паспорта", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, что россияне в 2022 году железнодорожными вагонами и сотнями фур вывезли из Запорожской области около миллиона тонн зерна.

Власти РФ пытаются изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях Украины и планируют предоставлять льготы при покупке россиянами там жилья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мелитополь Запорожская область Война в Украине
NEWS
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян