UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ змушує колаборантів записувати відео з відмовою від громадянства України

Фото: РФ змушує колаборантів записувати відео з відмовою від громадянства України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Херсонській області окупанти змушують колаборантів записувати відеоролики з відмовою від українського громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"Зауважимо, що в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам. Мета такої акції “згуртувати” колаборантів в очікування можливого контрнаступу", - сказано в повідомленні.

Назаров зауважив, що таким чином окупаційна влада намагається "помаркувати" зрадників. Зняті та опубліковані відео мають й пропагандистську мету. Вони покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець порадив українцям, які наразі знаходяться на тимчасово окупованих територіях, задля збереження власного життя мають брати російський паспорт.

Нагадаємо, у четвер, 27 квітня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого з окупованих земель українців зможуть виганяти у разі відсутності паспорта РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
колаборантВійна Росії проти УкраїниРосійська Федерація