РФ змушує колаборантів записувати відео з відмовою від громадянства України

У Херсонській області окупанти змушують колаборантів записувати відеоролики з відмовою від українського громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"Зауважимо, що в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам. Мета такої акції “згуртувати” колаборантів в очікування можливого контрнаступу", - сказано в повідомленні.

Назаров зауважив, що таким чином окупаційна влада намагається "помаркувати" зрадників. Зняті та опубліковані відео мають й пропагандистську мету. Вони покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення.