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РФ заставляет коллаборантов записывать видео с отказом от гражданства Украины

Фото: РФ заставляет коллаборантов записывать видео с отказом от гражданства Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Херсонской области оккупанты заставляют коллаборантов записывать видеоролики с отказом от украинского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"Заметим, что в Украине нет процедуры отказа от гражданства, о чем известно и россиянам. Цель такой акции сплотить коллаборантов в ожидание возможного контрнаступления", - говорится в сообщении.

Назаров отметил, что таким образом оккупационные власти пытаются "помаркировать" предателей. Снятые и опубликованные видео преследуют и пропагандистскую цель. Они призваны создать иллюзию полной поддержки оккупантов со стороны местного населения.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях, для сохранения собственной жизни должны брать российский паспорт.

Напомним, в четверг, 27 апреля, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому из оккупированных земель украинцев смогут выгонять в случае отсутствия паспорта РФ.

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