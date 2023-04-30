РФ заставляет коллаборантов записывать видео с отказом от гражданства Украины

В Херсонской области оккупанты заставляют коллаборантов записывать видеоролики с отказом от украинского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"Заметим, что в Украине нет процедуры отказа от гражданства, о чем известно и россиянам. Цель такой акции сплотить коллаборантов в ожидание возможного контрнаступления", - говорится в сообщении.

Назаров отметил, что таким образом оккупационные власти пытаются "помаркировать" предателей. Снятые и опубликованные видео преследуют и пропагандистскую цель. Они призваны создать иллюзию полной поддержки оккупантов со стороны местного населения.