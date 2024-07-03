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РФ змушує депортованих українців записувати відео на підтримку "СВО", - ЦНС

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українців, які були депортовані або вимушені переїхати до Росії, змушують записувати відео на підтримку військової агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру національного спротиву (ЦНС).

За інформацією ЦНС, ФСБ Росії влаштувало полювання на українців. Під час допитів їм пропонують записати відео на підтримку так званої "СВО", щоб уникнути проблем.

"Під час допитів українцям пропонують записати відео на підтримку "СВО" в межах інформаційної кампанії проти нашої держави, аби уникнути "проблем". Фактично українців використовують як заручників ситуації", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що такі дії є черговим цинічним злочином Кремля, який заради своєї антилюдської політики використовує горе людей, яких Росія сама ж позбавила житла та рідного краю.

Нагадаємо, раніше у ЦНС повідомили, що Росія активно вербує 17-літніх підлітків на війну проти України. Їм пропонують укладання контракту з досягненням повноліття.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія не шкодує живої сили. Тож за добу, 2 липня, ворог втратив на Покровському напрямку 350 військових.

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