РФ змушує депортованих українців записувати відео на підтримку "СВО", - ЦНС

За інформацією ЦНС, ФСБ Росії влаштувало полювання на українців. Під час допитів їм пропонують записати відео на підтримку так званої "СВО", щоб уникнути проблем.

"Під час допитів українцям пропонують записати відео на підтримку "СВО" в межах інформаційної кампанії проти нашої держави, аби уникнути "проблем". Фактично українців використовують як заручників ситуації", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що такі дії є черговим цинічним злочином Кремля, який заради своєї антилюдської політики використовує горе людей, яких Росія сама ж позбавила житла та рідного краю.