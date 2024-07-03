РФ заставляет депортированных украинцев записывать видео в поддержку "СВО", - ЦНС

По информации ЦНС, ФСБ России устроило охоту на украинцев. Во время допросов им предлагают записать видео в поддержку так называемой "СВО" во избежание проблем.

"Во время допросов украинцам предлагают записать видео в поддержку "СВО" в рамках информационной кампании против нашего государства во избежание "проблем". Фактически украинцев используют в качестве заложников ситуации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что такие действия являются очередным циничным преступлением Кремля, который ради своей античеловеческой политики использует горе людей, которых Россия сама же лишила жилья и родного края.