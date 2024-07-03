РФ заставляет депортированных украинцев записывать видео в поддержку "СВО", - ЦНС

Украинцев, депортированных или вынужденных переехать в Россию, заставляют записывать видео в поддержку военной агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра национального сопротивления (ЦНС).
По информации ЦНС, ФСБ России устроило охоту на украинцев. Во время допросов им предлагают записать видео в поддержку так называемой "СВО" во избежание проблем.
"Во время допросов украинцам предлагают записать видео в поддержку "СВО" в рамках информационной кампании против нашего государства во избежание "проблем". Фактически украинцев используют в качестве заложников ситуации", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что такие действия являются очередным циничным преступлением Кремля, который ради своей античеловеческой политики использует горе людей, которых Россия сама же лишила жилья и родного края.
Напомним, ранее в ЦНС сообщили, что Россия активно вербует 17-летних подростков на войну против Украины. Им предлагают заключение контракта с достижением совершеннолетия.
Как сообщало РБК-Украина, Россия не жалеет живой силы. За сутки, 2 июля, враг потерял на Покровском направлении 350 военных.
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