У Росії активно вербують підлітків на війну проти України, - ЦНС

Кремль активно шукає живу силу, щоб поповнити безпрецедентні втрати на фронті в Україні. Тому росіяни активно вербують 17-літніх підлітків до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Граючи на юнацькому максималізмі, та за допомогою пропаганди росіяни сподіваються набрати десятки тисяч підлітків. Проте Центр національного спротиву попереджає, що кожен ворог, який вступить на нашу землю буде ліквідований", - наголосили у Спротиві.

Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Як повідомили у ЦНС, наразі в Росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "Воїн" та "Юнармії".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що загарбники на тимчасово окупованих територіях України вербують студентів, у тому числі неповнолітніх, для стажування на заводі в Росії, який збирає іранські дрони-камікадзе Shahed.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.