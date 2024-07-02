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У Росії активно вербують підлітків на війну проти України, - ЦНС

Росія, Вівторок 02 липня 2024 20:48
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У Росії активно вербують підлітків на війну проти України, - ЦНС Ілюстративне фото: у Росії активно вербують підлітків на війну проти України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кремль активно шукає живу силу, щоб поповнити безпрецедентні втрати на фронті в Україні. Тому росіяни активно вербують 17-літніх підлітків до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомили у ЦНС, наразі в Росії спостерігається активне вербування учасників патріотичних рухів, зокрема мережі центрів мілітарного виховання "Воїн" та "Юнармії".

Підлітків 17 років активно вербують до військкоматів на укладання контракту з досягненням повноліття.

"Граючи на юнацькому максималізмі, та за допомогою пропаганди росіяни сподіваються набрати десятки тисяч підлітків. Проте Центр національного спротиву попереджає, що кожен ворог, який вступить на нашу землю буде ліквідований", - наголосили у Спротиві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що загарбники на тимчасово окупованих територіях України вербують студентів, у тому числі неповнолітніх, для стажування на заводі в Росії, який збирає іранські дрони-камікадзе Shahed.

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