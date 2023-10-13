РФ не зможе витримати тривалу війну, глобального конфлікту не буде, - Подоляк

Він висловив упевненість, що на тлі триваючої повномасштабної військової агресії РФ проти України та недавнього нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль не відбудеться глобального конфлікту.

"Тому, що ресурсі спроможності Російської Федерації, Ірану разом з Північною Кореєю не співставні з технологічними і збройними можливостями країн-демократів. Це взагалі не сумісні речі", - наголошує Подоляк.

При цьому він зазначив, що такі країни, як Росія, агресивніші на зовнішньому ринку з тієї причини, що "це гопники, вони завжди агресивні".

"Але з точки зору підготовки до глобального процесу, а ми сьогодні заходимо в глобальний процес, з точки зору обсягу ресурсу Росія неспівставна взагалі", - заявив Подоляк.

Також він не згоден з думками про нібито наявність у РФ можливості воювати в довгу та здатність впливати на глобальному рівні на різні процеси.

"Це нонсенс говорити про те, що Росія може витримати якусь там тривалу війну про що сьогодні говорять постійно, що РФ може бути ініціатором інших глобальних змін тощо. Ні", - стверджує Подоляк.

У цьому контексті він закликав західні еліти відмовитися не думати, що вони можуть повернутися до "довоєнного часу".

"Ні. В історії є періоди, коли треба прийняти для себе жорсткі рішення. Які вони на сьогодні? Треба закінчити еру інформаційно-пропагандистського чи дипломатичного домінування РФ. Я вже не говорю про мілітарну складову тощо", - розповів Подоляк.

На його думку, для цього необхідно "надати Україні можливість довести цю війну до кінця".

"А для цього потрібно прийняти для себе концепцію, що Росія вміє програвати, може і повинна програти", - резюмував радник керівника ОП.