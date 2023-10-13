РФ не сможет выдержать долгую войну, глобального конфликта не будет, - Подоляк

Он высказал уверенность, что на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии РФ против Украины и недавнего нападения группировки ХАМАС на Израиль не последует глобального конфликта.

"Потому что ресурсы возможности Российской Федерации, Ирана вместе с Северной Кореей не сопоставимы с технологическими и вооруженными возможностями стран-демократов. Это вообще не совместимые вещи", - подчеркивает Подоляк.

При этом он отметил, что такие страны, как Россия, более агрессивны на внешнем рынке по той причине, что "это гопники, они всегда агрессивны".

"Но с точки зрения подготовки к глобальному процессу, а мы сегодня заходим в глобальный процесс, с точки зрения объема ресурса Россия несопоставима вообще", - заявил Подоляк.

Также он не согласен с мнениями о якобы наличии у РФ возможности воевать в долгую и способности влиять на глобальном уровне на различные процессы.

"Это нонсенс говорить о том, что Россия может выдержать какую-то длительную войну, о чем сегодня говорят постоянно, что РФ может быть инициатором других глобальных изменений. Нет", - утверждает Подоляк.

В этом контексте он призвал западные элиты отказаться не думать, что они могут вернуться к "довоенному времени".

"Нет. В истории есть периоды, когда нужно принять для себя жесткие решения. Какие они сегодня? Надо окончить эру информационно-пропагандистского или дипломатического доминирования РФ. Я уже не говорю о милитарной составляющей", - рассказал Подоляк.

По его мнению, для этого необходимо "предоставить Украине возможность довести эту войну до конца".

"А для этого нужно принять для себя концепцию, что Россия умеет проигрывать, может и должна проиграть", - резюмировал советник руководителя ОП.