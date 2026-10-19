РФ змістила фокус на водозабезпечення Києва: прем'єр сказав, до чого готуватися взимку

Росія може посилити удари по водопостачанню

За словами глави уряду, не варто розраховувати, що складні сценарії не реалізуються. Він наголосив, що тактика російських атак суттєво змінилася, а ситуація цієї зими може бути ще складнішою.

Корецький пояснив, що Росія спрямовує ракети та дрони на інфраструктуру й об'єкти життєзабезпечення, намагаючись виснажити українців.

"Світло і тепло - ми вже проходили, а от на водозабезпечення у Києві зараз у росіян дуже активний фокус", - заявив прем'єр.

Він закликав не відкидати ризики лише тому, що попередні прогнози могли не справдитися.

Як влада готується до можливих перебоїв

За словами Корецького, уряд готує резервні джерела живлення, насосні станції та альтернативні способи постачання води.

Водночас він визнав, що ці заходи не зможуть повністю забезпечити звичний побутовий комфорт у разі нових атак і руйнувань.

Прем'єр також звернув увагу, що домогосподарства по-різному залежать від централізованих систем. Для одних електрика, вода й тепло безпосередньо пов'язані з їхньою роботою, тоді як інші мають альтернативні джерела постачання.

Тому, за словами глави уряду, універсального рішення для всіх випадків немає.

"Ми робимо все, аби найгірші сценарії, до яких хоче призвести Росія, були мінімізовані і максимально швидко ліквідовані", - запевнив Корецький.

Що відомо про проблеми з водопостачанням у Києві

Після масованих російських ударів по енергетиці, які почалися 30 вересня, у Києві вже неодноразово виникали перебої з водопостачанням.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що Росія намагається знищити, зокрема, систему водопостачання України. За його словами, без води та каналізації людям буде значно складніше переживати тривалі відключення електроенергії.

Заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко в інтерв'ю ЕП пояснював, що часті перебої з водою пов'язані з коливаннями напруги та проблемами в електричній інфраструктурі підприємства, значна частина якої була побудована ще в 1970-х роках.

Посадовець наголошував, що в умовах російських атак пріоритетом стало забезпечення стабільної роботи каналізації, адже тривала відсутність водовідведення може призвести до серйозних санітарних проблем.

Він пояснював, що перебої з водою не завжди пов'язані з безпосереднім пошкодженням об'єктів водоканалу. Причиною може бути й неможливість повноцінно відводити стоки через проблеми з електропостачанням та роботою насосних станцій.