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РФ змінила тактику ударів по Києву: Ігнат розповів про нову загрозу

13:16 31.08.2026 Пн
2 хв
Ігнат пояснив, чому Київ став головною ціллю для нових дронів
aimg Анастасія Никончук
Фото: Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)

Росія значно збільшила застосування реактивних безпілотників, причому Київ залишається одним із головних напрямків атак.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Реактивні дрони атакують Київ

Росія кілька днів поспіль завдає ударів хвилями реактивних безпілотників, зосереджуючи значну частину атак на столиці.

За словами Юрія Ігната, за чотири останні дні було застосовано понад 1,5 тисячі БПЛА, близько 800 із них були реактивними.

При цьому загальний показник знищення безпілотників залишається високим та становить близько 88–90%. Однак реактивні БПЛА перехоплювати складніше через особливості їхнього польоту.

Ігнат зазначив, що Росія почала активно збільшувати кількість таких безпілотників ще у липні. За цей місяць їх застосували уп'ятеро більше, ніж у червні.

Для протидії реактивним БПЛА Україна використовує зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії та авіацію з ракетами класу "повітря – повітря".

Чому РФ посилила удари

За словами Ігната, російські атаки є новою тактикою РФ, і вони спрямовані не лише на психологічний тиск на мешканців столиці. Кожен безпілотник чи ракета має конкретну мету.

Серед них можуть бути логістичні центри, поштові термінали, об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти.

Представник Повітряних сил також розповів, що українські фахівці знаходять серед уламків "Шахедів" маркування, датоване лише кількома тижнями до атаки. Це може свідчити про високу швидкість виробництва та відправлення нових дронів на позиції.

Реактивні "Шахеди" значно дорожчі за звичайні безпілотники, проте Росія продовжує збільшувати обсяги їх застосування.

Нагадуємо, що у Києві та Київській області розглядають можливість змінити режим комендантської години, а також запровадити різні сигнали повітряної тривоги залежно від характеру загрози. Також паралельно влада опрацьовує нові правила роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.

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