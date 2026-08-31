РФ изменила тактику ударов по Киеву: Игнат рассказал о новой угрозе

Реактивные дроны атакуют Киев

Россия несколько дней подряд наносит удары волнами реактивных беспилотников, сосредотачивая значительную часть атак на столице.

По словам Юрия Игната, за четыре последних дня было применено более 1,5 тысячи БПЛА, около 800 из них были реактивными.

При этом общий показатель уничтожения беспилотников остается высоким и составляет около 88–90%. Однако реактивные БПЛА перехватывать сложнее из-за особенностей их полета.

Игнат отметил, что Россия начала активно увеличивать количество таких беспилотников еще в июле. За этот месяц их применили в пять раз больше, чем в июне.

Для противодействия реактивным БПЛА Украина использует зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия и авиацию с ракетами класса "воздух – воздух".

Почему РФ усилила удары

По словам Игната, российские атаки направлены не только на психологическое давление на жителей столицы. Каждый беспилотник или ракета имеет конкретную цель.

Среди них могут быть логистические центры, почтовые терминалы, объекты критической инфраструктуры и другие стратегические объекты.

Представитель Воздушных сил также рассказал, что украинские специалисты находят среди обломков "Шахедов" маркировку, датированную всего несколькими неделями до атаки. Это может свидетельствовать о высокой скорости производства и отправки новых дронов на позиции.

Реактивные "Шахеды" значительно дороже обычных беспилотников, однако Россия продолжает увеличивать объемы их применения.