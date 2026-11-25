РФ змінила тактику ударів по електростанціях, - "Укренерго"
Росіяни змінили тактику ударів по електропідстанціях. Основне обладнання там непогано захищене, тож ворог б’є по іншому.
Про це повідомив член правління НЕК "Укренерго" Іван Юрик, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Він нагадав, що в попередні роки по критичній інфраструктурі України росіяни били переважно крилатими та балістичними ракетами. Тепер у них з’явилися додаткові можливості через масове виробництво реактивних безпілотників.
За словами Юрика, без повторних ударів аварійним бригадам вдається усунути значну частину пошкоджень від ракет і дронів за дві-три години. Тому росіяни перейшли від точкових атак на основне обладнання до ударів по великих площах. Часто вони використовують ракети з касетним зарядом, які вибухають над територією підстанцій.
"Мета - виграти час, який ми витрачаємо на відновлення", - пояснив Юрик.
За його словами, автотрансформатори, які є найціннішим обладнанням підстанцій, захищені непогано. Тому росіяни намагаються вивести з ладу якомога більше вторинного обладнання.
"Ворог атакує великі площі відкритих розподільних мереж - з вимикачами, реле, трансформаторами струму, напруги. На жаль, після таких атак часу на відновлення треба дуже багато", - зазначив представник "Укренерго".
Як тримається енергосистема і чого їй бракує
Попри екстремальні умови, завдяки досвіду й самовіддачі ремонтників Україні вдається підтримувати енергосистему. Допомагають також аварійний запас обладнання, накопичений за попередні роки, та постійна технічна й фінансова підтримка міжнародних партнерів.
"Від початку 2022 року ми (Укренерго - ред.) отримали більше мільярда євро лише донорської допомоги. Це і підтримка від USAID, Світового банку, ЄБРР, німецьких, французьких, японських друзів. Ще більшою є кредитна підтримка. Отримані кошти інвестуємо передовсім у поповнення аварійного запасу обладнання", - запевнив Юрик.
Серед проблем, які виникають під час відновлення, Юрик назвав дві. Перша - постачання високовольтного обладнання: його виробників в Україні та світі небагато, тож замовлення доводиться чекати довго. Друга - брак системних підрядників для робіт із фізичного захисту та відновлення енергооб’єктів.
Нагадаємо, в Міненерго повідомили, що Росія за минулий тиждень 100 разів атакувала енергетичні та нафтогазові об’єкти.
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