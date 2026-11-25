Россияне изменили тактику ударов по электроподстанциям. Основное оборудование там неплохо защищено, так что враг бьет по другому.

Об этом сообщил член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он напомнил, что в предыдущие годы по критической инфраструктуре Украины россияне избивали преимущественно крылатыми и баллистическими ракетами. Теперь у них появились дополнительные возможности из-за массового производства реактивных беспилотников.

По словам Юрика, без повторных ударов аварийным бригадам удается устранить значительную часть повреждений от ракет и дронов за два-три часа. Поэтому россияне перешли от точечных атак на основное оборудование к ударам по большим площадям. Часто используют ракеты с кассетным зарядом, которые взрываются над территорией подстанций.

"Цель - выиграть время, которое мы тратим на восстановление", - объяснил Юрик.

По его словам, автотрансформаторы, являющиеся самым ценным оборудованием подстанций, защищены неплохо. Поэтому россияне пытаются вывести из строя как можно большее количество вторичного оборудования.

"Враг атакует большие площади открытых распределительных сетей - с выключателями, реле, трансформаторами тока, напряжения. К сожалению, после таких атак времени на восстановление нужно очень многое", - отметил представитель "Укрэнерго".

Как держится энергосистема и чего ей не хватает

Несмотря на экстремальные условия благодаря опыту и самоотдаче ремонтников Украине удается поддерживать энергосистему. Помогают аварийный запас оборудования, накопленный за предыдущие годы, и постоянная техническая и финансовая поддержка международных партнеров.

"С начала 2022 года мы (Укрэнерго - ред.) получили более миллиарда евро только донорской помощи. Это и поддержка от USAID, Всемирного банка, ЕБРР, немецких, французских, японских друзей. Еще больше кредитная поддержка. Полученные средства инвестируем прежде всего в пополнение аварийного запаса оборудования", - уверяет.

Среди проблем, возникающих при восстановлении, Юрик назвал две. Первая – поставка высоковольтного оборудования: его производителей в Украине и мире немного, поэтому заказ приходится ждать долго. Вторая – нехватка системных подрядчиков для работ по физической защите и восстановлению энергообъектов.

Напомним, в Минэнерго сообщили, что Россия за прошлую неделю 100 раз атаковала энергетические и нефтегазовые объекты.

Самая сложная ситуация, по словам первого замминистра энергетики Украины Артема Некрасова, в Одесской и Днепропетровской областях.