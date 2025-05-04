РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але загроза через "Калібри" лишається

Нагадаємо, вранці 3 травня в Чорному морі були 3 ворожі кораблі-носії "Калібрів" із загальним залпом до 18 ракет. А от вранці 2 травня РФ вивела в акваторію Чорного моря 15 суден, з яких 5 були носіями крилатих ракет із загальним залпом до 34 "Калібрів".

До слова, вчора ввечері речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", що російські окупанти завели більшість кораблів до портів, і зазначив, що ознаки підготовки до ударів ракетами "Калібр" з Чорного моря "поки що не вбачаються".

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 квітня під час масованої комбінованої атаки РФ випустила по Україні 215 повітряних цілей, серед яких було 12 "Калібрів". Тоді сили протиповітряної оборони ЗСУ збили 48 ракет (серед них - 6 "Калібрів") та 64 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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