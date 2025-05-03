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РФ знову утримує в Чорному морі носії "Калібрів": який залп ракет сьогодні

Субота 03 травня 2025 06:45
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РФ знову утримує в Чорному морі носії "Калібрів": який залп ракет сьогодні Фото: в Чорному й Середземному морях однакова кількість суден (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація продовжує утримувати свої кораблі в Чорному морі. Загроза обстрілу України зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 06:00, 3 квітня, в Чорному морі зафіксовано 3 кораблі, всі з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 18 одиниць.

Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Однак 3 кораблі росіян перебувають в Середземному морі, один з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 8 "Калібрів".

Крім того, в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 2 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

РФ знову утримує в Чорному морі носії &quot;Калібрів&quot;: який залп ракет сьогодні

Нагадаємо, що минулої ранку, 2 травня, Росія вивела в Чорне море одразу 15 кораблів, 5 з яких були носіями "Калібрів" із загальним залпом до 34 ракет.

Однак в Середземному морі, як і сьогодні, фіксувалися лише три кораблі, один з яких був носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

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