РФ знову утримує в Чорному морі носії "Калібрів": який залп ракет сьогодні
Російська Федерація продовжує утримувати свої кораблі в Чорному морі. Загроза обстрілу України зберігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Станом на 06:00, 3 квітня, в Чорному морі зафіксовано 3 кораблі, всі з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 18 одиниць.
Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Однак 3 кораблі росіян перебувають в Середземному морі, один з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 8 "Калібрів".
Крім того, в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 2 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор.
"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що минулої ранку, 2 травня, Росія вивела в Чорне море одразу 15 кораблів, 5 з яких були носіями "Калібрів" із загальним залпом до 34 ракет.
Однак в Середземному морі, як і сьогодні, фіксувалися лише три кораблі, один з яких був носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.
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