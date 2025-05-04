РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але загроза через "Калібри" лишається

В Чорному морі вранці 4 травня фіксують один російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Добою раніше країна-агресор виводила на бойове чергування три такі судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-Морських Сил ЗСУ.