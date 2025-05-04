РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але загроза через "Калібри" лишається
В Чорному морі вранці 4 травня фіксують один російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Добою раніше країна-агресор виводила на бойове чергування три такі судна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-Морських Сил ЗСУ.
За даними військових, станом на 06:00 неділі в Чорному морі був помічений 1 ракетоносій противника загальним залпом до 6 "Калібрів".
Між тим в акваторії Азовського моря російські кораблі не фіксуються.
У ВМС ЗСУ додали, що сьогодні вранці в Середземному морі спостерігаються 3 кораблі РФ, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Крім того, передали у військовому командуванні, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 13 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
- до Азовського моря - 3 судна, які продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, вранці 3 травня в Чорному морі були 3 ворожі кораблі-носії "Калібрів" із загальним залпом до 18 ракет. А от вранці 2 травня РФ вивела в акваторію Чорного моря 15 суден, з яких 5 були носіями крилатих ракет із загальним залпом до 34 "Калібрів".
До слова, вчора ввечері речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", що російські окупанти завели більшість кораблів до портів, і зазначив, що ознаки підготовки до ударів ракетами "Калібр" з Чорного моря "поки що не вбачаються".
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 квітня під час масованої комбінованої атаки РФ випустила по Україні 215 повітряних цілей, серед яких було 12 "Калібрів". Тоді сили протиповітряної оборони ЗСУ збили 48 ракет (серед них - 6 "Калібрів") та 64 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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