РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но угроза из-за "Калибров" остается

В Черном море утром 4 мая фиксируют один российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Сутками ранее страна-агрессор выводила на боевое дежурство три таких судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-Морских Сил ВСУ.

По данным военных, по состоянию на 06:00 воскресенья в Черном море был замечен 1 ракетоноситель противника общим залпом до 6 "Калибров".

Между тем в акватории Азовского моря российские корабли не фиксируются.

В ВМС ВСУ добавили, что сегодня утром в Средиземном море наблюдаются 3 корабля РФ, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, передали в военном командовании, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили: