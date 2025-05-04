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РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но угроза из-за "Калибров" остается

Воскресенье 04 мая 2025 06:48
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РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но угроза из-за "Калибров" остается Фото: в Черном море фиксируют российский корабль-носитель "Калибров" (скирншот с YouTube)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море утром 4 мая фиксируют один российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Сутками ранее страна-агрессор выводила на боевое дежурство три таких судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-Морских Сил ВСУ.

По данным военных, по состоянию на 06:00 воскресенья в Черном море был замечен 1 ракетоноситель противника общим залпом до 6 "Калибров".

Между тем в акватории Азовского моря российские корабли не фиксируются.

В ВМС ВСУ добавили, что сегодня утром в Средиземном море наблюдаются 3 корабля РФ, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но угроза из-за &quot;Калибров&quot; остается

Кроме того, передали в военном командовании, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 13 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 3 судна, которые продолжили движение из пролива Босфор.

Напомним, утром 3 мая в Черном море были 3 вражеских корабля-носителя "Калибров" с общим залпом до 18 ракет. А вот утром 2 мая РФ вывела в акваторию Черного моря 15 судов, из которых 5 были носителями крылатых ракет с общим залпом до 34 "Калибров".

К слову, вчера вечером спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини", что российские оккупанты завели большинство кораблей в порты, и отметил, что признаки подготовки к ударам ракетами "Калибр" из Черного моря "пока не усматриваются".

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля во время массированной комбинированной атаки РФ выпустила по Украине 215 воздушных целей, среди которых было 12 "Калибров". Тогда силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 48 ракет (среди них - 6 "Калибров") и 64 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

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