РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові

Росіяни у Чорному морі зменшили кількість свого корабельного угруповання. Військові ЗСУ фіксують лише один надводний ракетоносій з 8 ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У Чорному морі зараз шторм не такий потужний. Він більш сезонний, типовий для зими, це 2-3 бали. Це дозволяє корабельному угрупованню (противник - ред.) перебувати на бойовому чергуванню", - йдеться у заяві.

Гуменюк повідомила, що окупанти зменшили його кількість майже удвічі у порівнянні з минулими днями. За її словами у морі зараз 6 кораблів та катерів, серед яких один надводний ракетоносій з 8 ракетами "Калібр".

"Решта ракетоносіїв заведені у пункти базування, що може свідчити про підготовку до масового виходу та масового ракетного удару. Але ми не виключаємо і можливості точкових ударів", - додала Гуменюк.