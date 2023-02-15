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РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові

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Середа 15 лютого 2023 15:52
РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові Фото: речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни у Чорному морі зменшили кількість свого корабельного угруповання. Військові ЗСУ фіксують лише один надводний ракетоносій з 8 ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У Чорному морі зараз шторм не такий потужний. Він більш сезонний, типовий для зими, це 2-3 бали. Це дозволяє корабельному угрупованню (противник - ред.) перебувати на бойовому чергуванню", - йдеться у заяві.

Гуменюк повідомила, що окупанти зменшили його кількість майже удвічі у порівнянні з минулими днями. За її словами у морі зараз 6 кораблів та катерів, серед яких один надводний ракетоносій з 8 ракетами "Калібр".

"Решта ракетоносіїв заведені у пункти базування, що може свідчити про підготовку до масового виходу та масового ракетного удару. Але ми не виключаємо і можливості точкових ударів", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що російські окупанти вранці понеділка, 13 лютого, вивели у Чорне море 2 підводні човни-носії крилатих ракет.

Росіяни під час масованої атаки 10 лютого випустили по Україні 71 крилату ракету. Сили ППО збили 61.

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