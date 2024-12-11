В РФ згоріло два магістральні тепловози, що обслуговували армію ворога, - ГУР

У залізничному депо в місті Брянськ 5 грудня сталася пожежа, яка знищила два магістральні тепловози. Ці локомотиви використовувались для логістичного забезпечення російської окупаційної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", - заявили в українському відомстві.

Окрім цього, розвідники додали, що за кожен російський воєнний злочин буде справедлива відплата.

Знищення воєнних об'єктів РФ на її території

Україна все частіше здійснює атаки на військові об'єкти на території Росії, що стає важливим елементом стримування агресії та підриву військової спроможності РФ.

Одним із ключових інструментів у цьому є застосування високотехнологічної зброї, включаючи ракети ATACMS і Storm Shadow.

Нагадаємо, що в США нещодавно надали дозвіл Україні використовувати американські ракети по воєнних цілях на території Росії. Що таке рішення означає для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Водночас використання українських дронів також стало ефективним способом пошкодження російської логістики.

Відомо, що атаки українських дронів завдають шкоди на території РФ, що підтверджує можливості української оборонної індустрії в умовах війни. Вони спроможні летіти великі відстані, щоб уразити ціль. Наприклад, у Таганрозі були атаковані воєнні об'єкти вночі 11 грудня.

Такі операції не лише підривають бойові можливості російської армії, а й демонструють рішучість України захищати свою територію та суверенітет. Західні союзники, як і раніше, підтримують право України на самозахист, включно з використанням сучасних засобів для стримування агресора​.