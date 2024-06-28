У РФ хочуть повернути смертну кару: достатньо лише указу Путіна

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін запропонував скасувати мораторій на смертну кару. Він заявив, що для цього достатньо лише указу російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

За словами Бастрикіна, у його країні в окремих випадках все ж варто застосовувати смертну кару. Зокрема він згадав радянські часи, коли смертну кару моли призначити за вбивство декількох людей.

"Потрібно розглянути можливість скасування мораторію на страту. У деяких випадках її потрібно застосовувати, і в цих випадках я прихильник смертної кари… Теракт у Крокус Сіті Холлі, 144 загиблих. Якщо за радянських часів за вбивство двох і трьох осіб могла бути призначена смертна кара, то ці обвинувачені отримають максимум довічне позбавлення волі", - сказав він.

Він також розповів, що про повернення смертної кари говорив з юристами, і ті сказали, що для її повернення необхідно змінювати закони у Росії. Однак сам Бастрикін вважає, що для цього достатньо буде лише указу Путіна.

Нагадаємо, до цього Бастрикін заявляв, що Росія відправила на фронт в Україні близько 10 тисяч іммігрантів, які нещодавно отримали громадянство, після активізації зусиль із примусового військового обліку серед своїх нових громадян.

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