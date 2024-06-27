РФ заявила про відправку на фронт в Україні 10 тисяч мігрантів

Росія відправила на фронт в Україні близько 10 тисяч іммігрантів, які нещодавно отримали громадянство, після активізації зусиль із примусового військового обліку серед своїх нових громадян.

Про це заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

За його словами, слідчі "понад 30 тисяч уже відловили таких громадян, які отримали громадянство, але не бажають стати на військовий облік, поставили на облік".

"Вже близько 10 тисяч з них відправлені до зони спеціальної військової операції", - сказав Бастрикін, використовуючи поширене серед російських чиновників формулювання для опису війни.

Він також повідомив, що іммігранти нібито були направлені на службу в тилові частини, які займаються будівництвом укріплень.

Російська влада прагнула уникнути другої хвилі непопулярної мобілізації після того, як призов 300 тисяч росіян у вересні 2022 року спровокував паніку та втечу з країни. Натомість влада намагалася заманити людей до армії вигідними контрактами.