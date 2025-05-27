РФ збирає сили. Що відбувається на Сумщині та де просунувся ворог (карти)

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Які села на Сумщині опинились під контролем РФ?

Як росіяни просуваються малими групами?

Де зараз найгарячіше на Сумському напрямку?

Яка мета Росії, ворог хоче йти далі до Сум?

Наскільки реальною є загроза масштабніших дій ворога і до чого тут Харківщина?

Де зараз окупанти: які села на Сумщині вони захопили

Після того, як у березні 2025 року російські війська майже витіснили українське угрупування з Курщини, вони не припиняли спроб прорватися на територію Сумщини.

Зайнявши Свердликово (Суджанський район, Курщина), ворог почав витісняти позиції українських військ і формувати можливість для перекриття логістики. Перші спроби заходу ворога на Сумщину почалися з села Новеньке.

Далі розвиток подій набирав обертів через Журавку і певний час ЗСУ вдавалося стримувати і здійснювати ураження по ворогу вздовж кордону, зазначають аналітики DeepState.

Довгий час прикордонна територія на Сумщині, на яку хотіли прорватися окупанти, була позначена на мапах як "сіра" зона. Ворог, заходячи малими штурмовими групами, не міг остаточно закріпитися.

Однак окупанти все ж реалізували свою мету. Це сталося після чергової заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що хоче створити так звану "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.

Зокрема загарбники закріпилися по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локнях, зазначають в DeepState.

Офіційно вчора, 26 травня голова Сумської ОВА Олег Григоров на своїй сторінці у Facebook підтвердив, що під контроль окупантів перейшли чотири населені пункти:

Новеньке, Басівка (Юнаківська громада);

(Юнаківська громада); Веселівка, Журавка (Хотінська громада).

За словами голови ОВА, мешканці цих сіл були давно евакуйовані, тож загрози для цивільного населення там немає.

Карта: агресор контролює понад 62,6 кв км у прикордонних районах Сумської області (deepstatemap)

Зараз же, як зауважує Григоров, противник продовжує спроби просування з метою створення так званої "буферної зони". Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.

"Сили оборони України та усі їх складові тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини", - додав голова Сумської ОВА.

Ворог намагається розширити зону заходу на Сумщину

Як розповів в коментарі РБК-Україна речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, російські війська почали розширювати зону застосування тактики малих штурмових груп у Сумській області.

За його словами, окупанти застосовують піші штурмові групи, які перетинають кордон на квадроциклах чи мотоциклах, використовуючи швидкість, аби прорватися вглиб території України. Після проникнення вони намагаються закріпитися, зокрема в окопах або тимчасових укриттях, і чекають на підкріплення для подальших дій більшими силами.

Він також розповів, що найбільш активно такі ворожі групи діють поблизу Басівки та Журавки, але останнім часом, за словами Демченка, активність зміщується на захід - у напрямку Веселівки та Володимирівки.

"Це систематичні дії з боку противника. Ми фіксуємо, як зона їхньої активності розширюється. Якщо раніше йшлося про Новеньке, Басівку, Журавку, то тепер бачимо спроби проривів і в інших напрямках", - каже Демченко.

Речник зазначив, що ця тактика застосовується вже протягом кількох тижнів, попри суттєві втрати, яких російські війська зазнають завдяки діям Сил оборони України.

Карта: населені пункти, в напрямку яких активно діє ворог (deepstatemap)

Крім цього, щоденні обстріли прикордонних районів Сумщини не припиняються - Росія використовує артилерію, дрони та авіацію.

Демченко також підкреслив, що саме на Сумщині зараз спостерігається найбільша активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) з усього кордону з РФ, який зараз контролює Україна.

Особливо це стосується північної частини області, ближче до Чернігівщини, та південного напрямку - в бік Харківської області. А в центральній частині Сумської області ворог продовжує використовувати тактику малих штурмових груп.

"Сили оборони України та підрозділи прикордонників активно працюють над виявленням і знищенням таких груп - як тих, хто вже перетнув лінію державного кордону, так і тих, кого вдається виявити ще на підступах",- підсумував Демченко.

Війська РФ концентрують сили напроти Сумщини

Речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, зона відповідальності якого - це Чернігівська область, Сумська і частина Харківської області, також підтверджує, що росіяни мають певні накопичення на території Курщини і намагаються розширювати зону активних бойових дій в Сумській області, заходячи малими групами піхоти.

"Сили оборони максимально знищують ворога, не даючи йому просуватися вглиб території. Тактика ворога практично незмінна. Вони зараз намагаються завдавати комбінованих ударів, використовуючи всі засоби з повітря і наземні сили", - сказав Мисник в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що ворожа піхота пересувається здебільшого на мотоциклах, квадроциклах, бо саме важка військова техніка там може не може діяти.

"Ми вчасно її ідентифікуємо та знищуємо. Ворог намагається реалізувати тактику чисельної переваги і намагається пройти, накопичитися і якось закріпитися", - зазначає Мисник.

За його словами, попри втрати окупанти все одно на різних напрямках намагаються здійснювати таку своєрідну розвідку боєм, щоб намацувати українську оборону, щоб надалі застосовувати артилерію та авіаудари.

Втім, на питання, чи можна стверджувати, що наразі ситуація в прикордонні Чернігівської області, у порівнянні з Сумщиною "спокійніше", він зауважив, що проводити таке порівняння некоректно та пояснив чому.

"Бо на Чернігівщині вдвічі менша ділянка кордону, ніж у Сумщини з Росією. От за минулу добу росіяни також завдавали авіаударів КАБами по Чернігівщині. І росіяни постійно це роблять вздовж всього кордону. Ми фіксуємо військову присутність", - заявив Мисник.

Таким чином, каже він, окупанти намагаються тримати українські війська в напрузі, сковуючи наші підрозділи, не даючи їм перекидати сили на більш гарячі ділянки фронту.

"Але, звісно, найбільша концентрація ворога і по обстрілах, і по живій силі - це навпроти Сумської області, саме на Курщині", - додав речник ОТУ "Сіверськ".

"Росіяни хочуть просунутися в бік Сум"

На думку колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ та військового експерта Ігоря Романенка, противник продовжує спроби далі просунутись на Сумщині не з головною метою створення так званої "буферної зони"

"Санітарна, буферна зона, та будь-як її називати можна, я думаю, мета для (Путіна - ред.) не в цьому...Мета - просуватися далі на Суми, здійснювати загрози, зменшувати відстань до цього обласного центру, щоб по ньому могли працювати не тільки дрони, авіація, керовані авіабомби, а дешевший спосіб руйнування, який вони використовують, - це артилерія. Різні системи залпового вогню, ствольна, будь-яка", - сказав Романенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Він нагадав, що плани РФ щодо Сумщини ще були близько року тому, спільно з планами наступу на й Харківщину. В останні тоді окупанти розпочали свої дії, наступаючи в напрямку Вовчанська та Липців. Втім, наші воїни тримають там оборону.

А от що стосується Сумщини, то Сили оборони України, зумівши провести несподівану операцію для ворога на Курщині, зуміли завадити планам окупанта просунутися в регіоні.

"Але сил не вистачило, бо ворог згодом зосередив на Курщині угрупування на 65 тисяч. Зокрема сучасні сили вони там залучили, "елітні" так звані, а також загін цілий безпілотних FPV-дронів на оптоволокні, на який не діяли наші засоби РЕБ, і тому росіяни змогли там перерізати логістику з Сум на Суджу. Ну і далі, у зв'язку з цим, витіснити фактично наші війська з Курщини", - нагадує Романенко.

Можуть розпочатися масштабніші дії, але не на Сумщині?

Наразі Путін як завдання формує не тільки захопити чотири області України (Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська), які РФ вписала собі у конституцію. Поки росіяни намагаються розширити "буфер" на Сумщині, розмови йдуть і про Харківщину, зазначає співрозмовник.

"Там ворог збирає угрупування військ, по різних оцінках розвідок закордонних, десь 50 тисяч плюс-мінус. І з Покровська просувається південно-західніше, в бік Новопілля, тобто просування в бік Дніпропетровської області. Там не стільки воєнний успіх, хоча просування будь-яке - це захоплення наших територій, людей і все інше, але, крім того, Путін особисто реалізує воєнно-політичну амбіцію. Мовляв, ще одна область під впливом Збройних сил Російської Федерації. Ось такий стан на поточний час", - каже Романенко.

Що стосується загрози для якогось більшого наступу з півночі, то це стосується в першу чергу Харківщини, вважає експерт.

"А що стосується Сумщини, то росіяни вже знаходяться в області і навіть при наявних силах просуваються. А от в Харківщині активізація має місце. Біля Вовчанська є населений пункт Тихе і там є активізація, але вона поки ще не така потужна, як вони хотіли б просуватися вперед, як це відбувається, наприклад, на Сумщині", - зазначає Романенко.

Мапа: противник веде наступальні дії противника у напрямку Тихого на Харківщині (deepstatemap)

Проєкт DeepState також звертає увагу, що нещодавно на мапі боїв відбулися зміни північно-східніше Тихого. Хоча перші серйозні спроби ворога почалися ще 13-15 квітня, коли росіяни пару днів підряд проводили штурмові дії. Саме тоді відбулися перші просування противника. Втім, він в останні тижні противник рідко, але намагався покращити тактичне положення, що йому і вдалося.

На думку аналітиків, мета російських військ, які "отримали по зубах" у Вовчанську, спробувати обійти населений пункт зліва чи справа. Відповідно окупанти штурмують правий фланг українських сил.

"Росіяни збирають відповідні сили на своїй території, північніше наших угрупувань. І є вірогідність того, що вони почнуть нарощувати зусилля на цьому напрямку, намагатимуться просуватися енергійніше на Харківщині", - підсумував Романенко.