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РФ збирає "будзагони" для відправки на окуповану територію: що робитимуть

Фото: окупанти збирають будівельні загони для відправки на окуповану територію України (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росія збирає т.зв. будівельні загони у декількох областях для подальшої відправки на тимчасово окуповану територію України. Їх задачею буде допомога російським військовим у будівництві фортифікаційних споруд та ліквідація доказів воєнних злочинів загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В Курській, Брянській та Білгородській областях запланований набір студентів для формування «будівельних загонів» для відправки на тимчасово окуповані території", - інформують в ЦНС.

Як зазначають у повідомленні, за вербування відповідає так званий рух "Народний фронт". Кремль планує використовувати вказані загони як різноробочих для розбору завалів, розвезення "гуманітарних" наборів, а також будівництво укріплень.

Оголошення про набір для роботи в окупованих регіонах поширюються в російських ВНЗ під егідою відправки у “добровольчий центр”. Проте, як зазначають у Центрі спротиву, університети мають кількісний план, який мають виконати.

"Зауважимо, що російська влада не надає юридичний захист своїм гастролерам й вони позбавлені в майбутньому соціальних пільг. Проте їх робота на ЗС РФ робить їх законною ціллю для Руху Опору", - повідомляють в ЦНС.

Ситуація на окупованій території України

Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях. Зробити це вони хочуть за рахунок бюджетників, які досі працюють на окупованих територіях.

Також російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи.

А влада Білорусі тим часом хоче допомогти своєму бізнесу почати працювати на окупованих територіях України.

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