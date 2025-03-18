РФ збільшує кількість підрозділів ІПСО для інформаційних атак проти України, - ГУР

Росія збільшує кількість підрозділів інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) у складі своїх сил. Це свідчить про намір агресора посилити інформаційний тиск на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.
Держава-агресор активно розширює свої спецпідрозділи інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) у складі збройних сил. Зокрема, нові підрозділи з'явилися в складі 3-ї та 51-ї загальновійськових армій ЗС РФ.
З метою комплектування новостворених підрозділів, ще у квітні 2024 року у РФ запровадив окрему групу військових спеціальностей під назвою "Інформаційне протиборство".
Підготовка фахівців з ІПСО здійснюється у військовій академії Генштабу ЗС РФ та Військово-космічній академії ім. Можайського. Варто зазначити, що переміщення таких фахівців між військовими частинами без погодження зі штабами військових округів суворо заборонене.
Збільшення кількості підрозділів ІПСО у складі армії свідчить про намір ворога посилити інформаційно-психологічні атаки проти України. Це включає вплив на українські Сили безпеки та оборони, а також на суспільство в цілому.
Розширення цих підрозділів є частиною стратегічного плану Росії щодо нарощування масштабів інформаційних атак, які використовуються для маніпуляцій, дезінформації та психологічного тиску.
В Україні це має на меті не тільки дестабілізувати внутрішню ситуацію, а й послабити моральний дух на всіх рівнях суспільства та військових структур.
Нагадаємо, що у ГУР Міноборони також попереджали українців, що Росія готується оголосити про так звану "перемогу" до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
Крім того, росіяни готувалися до нових інформаційних операцій як для внутрішньої аудиторії, так і за кордоном.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко також попереджав, що спецслужби Росія входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи. За його словами, активна інформаційна війна очікується з лютого до літа 2025 року.
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