РФ увеличивает количество подразделений ИПСО для информационных атак против Украины, - ГУР

Государство-агрессор активно расширяет свои спецподразделения информационно-психологических операций (ИПСО) в составе вооруженных сил. В частности, новые подразделения появились в составе 3-й и 51-й общевойсковых армий ВС РФ.

С целью комплектования вновь созданных подразделений, еще в апреле 2024 года в РФ ввели отдельную группу военных специальностей под названием "Информационное противоборство".

Подготовка специалистов по ИПСО осуществляется в военной академии Генштаба ВС РФ и Военно-космической академии им. Стоит отметить, что перемещение таких специалистов между воинскими частями без согласования со штабами военных округов строго запрещено.

Увеличение количества подразделений ИПСО в составе армии свидетельствует о намерении врага усилить информационно-психологические атаки против Украины. Это включает влияние на украинские Силы безопасности и обороны, а также на общество в целом.

Расширение этих подразделений является частью стратегического плана России по наращиванию масштабов информационных атак, которые используются для манипуляций, дезинформации и психологического давления.

В Украине это имеет целью не только дестабилизировать внутреннюю ситуацию, но и ослабить моральный дух на всех уровнях общества и военных структур.