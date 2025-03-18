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РФ увеличивает количество подразделений ИПСО для информационных атак против Украины, - ГУР

Фото: Россия создает новые подразделения ИПСО (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия увеличивает количество подразделений информационно-психологических операций (ИПСО) в составе своих сил. Это свидетельствует о намерении агрессора усилить информационное давление на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Государство-агрессор активно расширяет свои спецподразделения информационно-психологических операций (ИПСО) в составе вооруженных сил. В частности, новые подразделения появились в составе 3-й и 51-й общевойсковых армий ВС РФ.

С целью комплектования вновь созданных подразделений, еще в апреле 2024 года в РФ ввели отдельную группу военных специальностей под названием "Информационное противоборство".

Подготовка специалистов по ИПСО осуществляется в военной академии Генштаба ВС РФ и Военно-космической академии им. Стоит отметить, что перемещение таких специалистов между воинскими частями без согласования со штабами военных округов строго запрещено.

Увеличение количества подразделений ИПСО в составе армии свидетельствует о намерении врага усилить информационно-психологические атаки против Украины. Это включает влияние на украинские Силы безопасности и обороны, а также на общество в целом.

Расширение этих подразделений является частью стратегического плана России по наращиванию масштабов информационных атак, которые используются для манипуляций, дезинформации и психологического давления.

В Украине это имеет целью не только дестабилизировать внутреннюю ситуацию, но и ослабить моральный дух на всех уровнях общества и военных структур.

ИПСО РФ

Напомним, что в ГУР Минобороны также предупреждали украинцев, что Россия готовится объявить о так называемой "победе" к третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, россияне готовились к новым информационным операциям как для внутренней аудитории, так и за рубежом.

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко также предупреждал, что спецслужбы Россия входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы. По его словам, активная информационная война ожидается с февраля до лета 2025 года.

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